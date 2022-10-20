خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 23:00
كتب : FilGoal
تعرض محمود حمدي "الونش" للإصابة خلال لقا الزمالك وسموحة أمس الأربعاء في أولى جولات الدوري واضطر للخروج مستبدلا في الدقيقة 30 من اللقاء.
محمود حمدي الونش
النادي : الزمالك
فما هي تشخيص الإصابة التي تعرض لها الونش؟
حسبما علم FilGoal.com فإن الونش يعاني من إصابة في الأوتار الخلفية للركبة.
ويجري الزمالك حاليا فحوصات دورية للاعب للوصول لأفضل برنامج علاجي له يخوضه خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تكون فترة غياب الونش عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.
وكان الونش انتظم في مران الزمالك قبل عدة أيام عقب شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك فاز على سموحة بهدف دون رد في ملعب المقاولون العرب أمس الخميس.
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