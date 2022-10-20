خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

إصابة الونش مع الزمالك أمام سموحة

تعرض محمود حمدي "الونش" للإصابة خلال لقا الزمالك وسموحة أمس الأربعاء في أولى جولات الدوري واضطر للخروج مستبدلا في الدقيقة 30 من اللقاء.

فما هي تشخيص الإصابة التي تعرض لها الونش؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الونش يعاني من إصابة في الأوتار الخلفية للركبة.

أخبار متعلقة:
الهلال السعودي يواجه نيوكاسل يونايتد في مباراة موسم الدرعية تشاكا يكشف السر وراء هدفه أمام آيندهوفن الدوري الأوروبي رونالدو يصدر بيانا بعد استبعاده من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ويجري الزمالك حاليا فحوصات دورية للاعب للوصول لأفضل برنامج علاجي له يخوضه خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تكون فترة غياب الونش عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

وكان الونش انتظم في مران الزمالك قبل عدة أيام عقب شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز على سموحة بهدف دون رد في ملعب المقاولون العرب أمس الخميس.

الونش الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الأهلي يخاطب رابطة الأندية بسبب أعداد الجماهير 7 قرارات لمجلس إدارة الأهلي في اجتماعه.. عودة شعار نادي القرن للقميص الجديد بابافاسيليو: هذا ما أسعدني من لاعبي المحلة أمام المقاولون.. ومواجهة الإسماعيلي دربي في مباريات ختام الجولة الأولى.. تعرف على أصحاب جائزة "رجل مباراة" الدوري المصري شوقي غريب: فرطنا في 3 نقاط أمام المحلة بداية بلا أهداف.. طلائع الجيش يتعادل مع الداخلية العائد إلى الدوري الممتاز حسمها البدلاء.. فيوتشر يحصد النقاط الثلاث الأولى بفوز أمام حرس الحدود انتهت في الدوري المصري - الداخلية (0) - (0) طلائع الجيش
أخر الأخبار
الأهلي يخاطب رابطة الأندية بسبب أعداد الجماهير 2 دقيقة | الكرة المصرية
الحادي عشر.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة لسحق فياريال 6 دقيقة | الدوري الإسباني
7 قرارات لمجلس إدارة الأهلي في اجتماعه.. عودة شعار نادي القرن للقميص الجديد 17 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة 29 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال السعودي يواجه نيوكاسل يونايتد في مباراة موسم الدرعية 35 دقيقة | الوطن العربي
تشاكا يكشف السر وراء هدفه أمام آيندهوفن الدوري الأوروبي 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
رونالدو يصدر بيانا بعد استبعاده من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا يتحدث عن رائعة تشاكا.. ويطمئن الجماهير على ساكا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي