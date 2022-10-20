الهلال السعودي يواجه نيوكاسل يونايتد في مباراة موسم الدرعية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

تتويج الهلال بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك

أعلن الهلال السعودي عن مواجهته لفريق نيوكاسل يونايتد في مباراة ودية تحت مسمى مباراة موسم الدرعية.

وتناولت تقارير صحفية إمكانية إقامة مباراة بطل الدوري السعودي خلال الموسم المنصرم وهو نادي الهلال أمام نيوكاسل.

ويعد موسم الدرعية واحد من أهم الفعاليات التي تستضيفها السعودية على الصعيد الرياضي وتشهد العديد من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب.

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وتقام النسخة الثانية من موسم الدرعية في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 22 فبراير المقبل.

وكان صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ على ملكية نادي نيوكاسل في صيف 2020.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي برصيد 18 نقطة.

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