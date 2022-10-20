الهلال السعودي يواجه نيوكاسل يونايتد في مباراة موسم الدرعية

أعلن الهلال السعودي عن مواجهته لفريق نيوكاسل يونايتد في مباراة ودية تحت مسمى مباراة موسم الدرعية.

وتناولت تقارير صحفية إمكانية إقامة مباراة بطل الدوري السعودي خلال الموسم المنصرم وهو نادي الهلال أمام نيوكاسل.

ويعد موسم الدرعية واحد من أهم الفعاليات التي تستضيفها السعودية على الصعيد الرياضي وتشهد العديد من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب.

وتقام النسخة الثانية من موسم الدرعية في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 22 فبراير المقبل.

وكان صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ على ملكية نادي نيوكاسل في صيف 2020.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي برصيد 18 نقطة.