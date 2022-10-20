الهلال السعودي يواجه نيوكاسل يونايتد في مباراة موسم الدرعية
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 22:55
كتب : FilGoal
أعلن الهلال السعودي عن مواجهته لفريق نيوكاسل يونايتد في مباراة ودية تحت مسمى مباراة موسم الدرعية.
وتناولت تقارير صحفية إمكانية إقامة مباراة بطل الدوري السعودي خلال الموسم المنصرم وهو نادي الهلال أمام نيوكاسل.
ويعد موسم الدرعية واحد من أهم الفعاليات التي تستضيفها السعودية على الصعيد الرياضي وتشهد العديد من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب.
وتقام النسخة الثانية من موسم الدرعية في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 22 فبراير المقبل.
وكان صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ على ملكية نادي نيوكاسل في صيف 2020.
📄 #الهلال يواجه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مباراة #موسم_الدرعية 💙 pic.twitter.com/T2DJjo3fIC— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 20, 2022
ويحتل نيوكاسل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي برصيد 18 نقطة.
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