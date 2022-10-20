تشاكا يكشف السر وراء هدفه أمام آيندهوفن في الدوري الأوروبي

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 22:46

كتب : FilGoal

تشاكا

كشف جرانيت تشاكا لاعب أرسنال السبب وراء هدفه اليوم الخميس أمام آيندهوفن في الدوري الأوروبي.

وسجّل تشاكا هدف تأهل أرسنال إلى دور الـ16 من المسابقة بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

وقال تشاكا في تصريحات لـ بي تي سبورت عقب المباراة: "استحقينا الفوز، كان لدينا الكثير من الفرص لكن لم يحالفنا الحظ حتى جاء الهدف في النهاية".

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وأضاف "أعتقد أن الهدف جاء لأننا كنا جيدون في الاحتفاظ بالكرة، ومارسنا الكثير من الضغط على الخصم. لذلك عرفنا أن إحدى تلك الكرات ستدخل بالأخير في الشباك".

وعن سر الأداء الجيد في الفترة الأخيرة "أشعر بالراحة في هذا المركز الذي أشغله خلال الأسبوعين الماضيين وأنا سعيد للغاية لأن الكرة جاءت وسعيد أكثر لأنني سجلت الهدف".

وعن هدفه بقدمه اليمنى، أجاب "لا أعرف متى سجلت آخر مرة بقدمي اليمنى، ربما تكون هذه هي المرة الأولى في مسيرتي، علي أن أتأكد، لا يهم من سجّل المهم أننا فزنا".

وأتم "عندما تفوز بالمباريات، عليك أن تكون سعيدًا. كل شيء يسير على ما يرام معنا في الوقت الحالي، ولكن أيضًا، هذا ليس مفاجأة. نقوم بالكثير من العمل خلال الأسبوع مباراة تلو الآخرى، تربح وتخسر، لقد أصبحنا فريق في غاية الخطورة".

وأحرز تشاكا هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 71 بتسديدة على الطائر بقدمه اليمنى زحفت على الأرض قبل أن تجد طريقها إلى الشباك.

هدف تشاكا هو الثالث مع أرسنال هذا الموسم ليساوي جميع عدد أهدافه مع الفريق في مواسمه الثلاثة السابقة.

وتأهل أرسنال إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

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