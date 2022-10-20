أرتيتا يتحدث عن رائعة تشاكا.. ويطمئن الجماهير على ساكا

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عقب التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز أمام آيندهوفن.

وفاز أرسنال على آيندهوفن في المباراة المؤجلة من دور المجموعات على خلفية وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وقال أرتيتا عقب المباراة في تصريحات لـ بي تي سبورت: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد للغاية، كنا الطرف الفعّال في الملعب، وصوبنا على مرمى الخصم أغلب لحظات اللقاء لكن افتقرنا اللمسة الأخيرة، سعيد جدا بالتأهل وهذه هي الخطوة الأولى".

وأوضح عن هدف تشاكا: "إنه يتمركز بشكل جيد، وهذا هو سبب تسجيله للأهداف. الهدف كان رائعا بقدمه اليمنى".

وأضاف "لقد اغتنمنا الفرصة في أوروبا، وكما قلت من قبل عندما يكون لديك فرصة، قم بواجبك بشكل جيد".

وتابع "أعتقد أنّ سبب الأداء الفترة الحالية، هي طريقة لعبنا التي نتنافس بها، إنه يمنحنا في معظم المناسبات فرصة للفوز بالمباريات ، لكن في بعض الأحيان يتعين علينا أن نحفر ونفوز بالطريقة التي فعلناها اليوم".

وأتم عن سبب خروج بوكايو ساكا "إنه بخير، لا شيء وسيكون بخير على أي حال".

وحجز أرسنال مقعده في الدور المقبل ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

بينما توقف رصيد آيندهوفن عند النقطة 7 خلفا لـ أرسنال في المركز الثاني.