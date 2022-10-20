بابافاسيليو: هذا ما أسعدني من لاعبي المحلة أمام المقاولون.. ومواجهة الإسماعيلي دربي

أشاد نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني لغزل المحلة بأداء لاعبيه أمام المقاولون العرب على الرغم من التعادل في أولى جولات الدوري.

وتعادل المقاولون اليوم الخميس مع غزل المحلة في ملعب الأول إيجابيا بهدف لمثله.

وتحدث بابافسيليو عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "أود تهنئة اللاعبين لأنه قدمنا لهم أفكارا جديدة واستطعنا لعب الكرة والتحكم في المباراة وفي الوقت ذاته أظهرنا تنظيما جيدا مع فقداننا للكرة".

وأكمل "مررنا بوقت قصير جدا للعمل مع اللاعبين وهي أربعة أسابيع ولكن اللاعبين يحبون طريقة اللعب الحالية ومع كل مباراة أثق في قدرتنا على التحسن".

وأردف "كانت مباراة قوية ضد فريق جيد ويستطيع خلق الخطورة في الهجمات المرتدة والكرات الثابتة".

وأضاف "تحكمنا في اللعب المفتوح خلال المباراة وحتى مع استقبالنا مع هدف من ركلة ركنية كان رد فعلنا كفريق جيد جدا".

وتابع "المحلة ناد له تاريخ كبير وكان في الماضي يلعب كرة جميلة جدا، ما قلته للإدارة منذ أول يوم أننا سنحاول الاستحواذ على الكرة مع الحفاظ على الحماس لدى اللاعبين والقتال لآخر دقيقة وهذا يجعلني سعيدا لأن كل شيء يتوقف على اللاعبين ولو آمنوا جميعا بما نقوله لهم فنحن سنستطيع اللعب بشكل أفضل في المباريات".

وعن مواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة قال بابافسيليو: "هذه أشبه بدربي سنلعب على ملعبنا ونتوقع أن نجد مساندة كبيرة من الجماهير، اليوم رأينا جزءا قليلا من دعم الجماهير ولكننا نتوقع قدومهم للفوز المباراة التالية".