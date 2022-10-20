في ختام مباريات الجولة الأولى.. تعرف على أصحاب جائزة "رجل مباراة" الدوري المصري

انتهت مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري اليوم -الخميس- لموسم 2022-2023.

وفاز غزل المحلة على المقاولون العرب فيما حقق فيوتشر انتصارا على حرس الحدود بينما تعادل الداخلية سلبيا مع طلائع الجيش.

وتحددت جائزة "رجل المباراة" عقب انتهاء المباريات الثلاث، دعنا نتعرف على أصحابها:

حصد أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة الجائزة أمام المقاولون العرب.

شارك الشيخ لـ 71 دقيقة وسددّ على المرمى مرتين، بدقة تمرير وصلت إلى 83% واستخلص الكرة مرة وحيدة.

بينما نال مهند لاشين لاعب فيوتشر الجائزة أمام حرس الحدود العائد إلى الدوري الممتاز.

وقدم لاشين 21 تمريرة في الثلث الأخير من الملعب ووصلت دقة التمرير إلى 91%، فيما نجح في كسب 8 إلتحمات أرضية من أصل 11.

أما النيجيري كريستوفر جون وافد الداخلية الجديد حاز على الجائزة أمام طلائع الجيش.