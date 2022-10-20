كرة يد - في غياب الأحمر وقداح وهنداوي.. الزمالك يخسر مباراة العودة إلى الدوري

خسر فريق الزمالك لكرة اليد أمام سبورتنج بنتيجة 33-27 ضمن منافسات الدوري المصري.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، وهي مباراة الزمالك الأولى في الدوري لهذا الموسم.

وعاد الزمالك إلى المنافسات المحلية بعد تأجيل مبارياته الأولى بسبب مشاركته في البطولة العربية وبطولة إفريقيا.

وغاب عن صفوف الزمالك أحمد الأحمر وحسن قداح وكريم هنداوي، وذلك لانضمامهم إلى فريق الخليج السعودي للمشاركة معه في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وخسر الخليج على يد ماجديبورج الألماني في ختام دور المجموعات بنتيجة 35-29.

وتأهل الفريق الألماني لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء ذلك بعد فوز الأهلي على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29-28، مسجلا أول انتصار لفريق إفريقي على فريق أوروبي في تاريخ سوبر جلوب.