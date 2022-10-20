بداية بلا أهداف.. طلائع الجيش يتعادل مع الداخلية العائد إلى الدوري الممتاز

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

الداخلية 0-0 طلائع الجيش

تعادل الداخلية مع ضيفه طلائع الجيش بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأنهى طلائع الجيش موسمه الماضي في المركز الرابع، ويبدأ الموسم تحت قيادة مدرب جديد هو علاء عبد العال.

فيما عاد الداخلية إلى الدوري الممتاز بتأهله عن مجموعة القاهرة، ويقوده رضا شحاتة.

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وحاول الداخلية عن طريق سمير فكري بتسديدة في الدقيقة 26 اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 43 أطلق كريستوفر جون لاعب الداخلية تسديدة من خارج المنطقة ولكنها مرت بجوار القائم.

وأجرى علاء عبد العال مدرب طلائع الجيش تبديله الأول بنزول مصطفى الخواجة بدلا من علي حمدي.

على الناحية الأخرى أتى الثنائي محمد نصير ومحمود قناوي بدلا من مصطفى فوزي وألان تشامبادي في الدقيقة 59.

فيما رد عبد العال مجددا بتبديلين بنزول محمد شريف وحسن مجدي بدلا من أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن.

وفي الدقيقة 67 حل وليد مصطفى بدلا من سمير فكري في صفوف الداخلية.

وفاز كريستوفر جون بجائزة لاعب المباراة من رابطة الأندية.

بذلك ينال كل من الفريقين نقطته الأولى في الدوري المصري لهذا الموسم.

طلائع الجيش الداخلية الدوري المصري
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