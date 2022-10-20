صاروخية تشاكا تحسم تأهل أرسنال لثمن نهائي الدوري الأوروبي

فاز أرسنال على نظيره إي إس آيندهوفن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتها في ملعب الإمارات في الجولة المؤجلة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وسجل هدف جرانيت تشاكا هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 71.

ليتأهل أرسنال مقعده في الدور المقبل ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

بينما توقف رصيد آيندهوفن عند النقطة 7 خلفا لـ أرسنال في المركز الثاني.

التشكيل

نيكيتاه وجيسوس في الهجوم أمام آيندهوفن بـ #الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/5yRY7w4wcn — FilGoal (@FilGoal) October 20, 2022

تواجد الثنائي الهجومي إيدي نيكيتاه وجابرييل جيسوس في هجوم أرسنال الأساسي.

فيما عاد كيران تيرني إلى التشكيل الأساسي بعد الإصابة ليسجل ظهوره الـ100 بقميص أرسنال.

فيما يبدأ البرتغالي فييرا في الوسط الهجومي وحل جابرييل مارتنيلي بديلا.

أحداث المباراة

افتتح أرسنال الهجمات على مرمى آيندهوفن عند الدقيقة 10 عن طريق تسديدة من جانب كيران تيرني بعد عرضية من إيدي نيكيتاه لكنها اعتلت العارضة.

وكاد جابرييل جيسوس أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 20 لكن تسديدته تمر بجانب القائم الأيسر.

واستمرت محاولات المدفعية على مرمى الفريق الهولندي عند الدقيقة 42 بعد تصويبة من فييرا لاعب فريق آرسنال من مخالفة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لينتهي الشوط الأول كما بدأ.

وأهدر بوكايو ساكا فرصة هدف محقق عند الدقيقة 54 بعد انفراد تام لكن تصدى حارس المرمى لها ببراعة لترتد إلى خيسوس داخل منطقة الجزاء، ومن ثم سدد كرة ليعود الحارس وينقذها بسهولة تامة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 71 عن طريق جرانيت تشاكا بتسديدة على الطائر زحفت على الأرض قبل أن تجد طريقها إلى الشباك.

هدف تشاكا هو الثالث مع أرسنال هذا الموسم ليساوي جميع عدد أهدافه مع الفريق في مواسمه الثلاثة السابقة.

وتواصلت محاولات أرسنال على المرمى عند الدقيقة 75 عن طريق ساكا لكن يتألق الحارس ويصدها بسهولة. لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بهدف دون رد.

























ترتيب المجموعة الأولى:

أرسنال: 12 نقطة.

آيندهوفن: 7 نقاط.

بودو جيلمت: 4 نقاط.

زيورخ: صفر.