تشكيل برشلونة - مدافعان على مقاعد البدلاء.. ألونسو وألبا معا لمواجهة فياريال

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فايكانو - جوردي ألبا

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة فياريال ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

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خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - جافي - بيدري

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - أليخاندرو بالدي - جيرارد بيكيه - هيكتور بيليرين - إريك جارسيا - فرانك كيسي - بابلو توري - رافينيا - عثمان ديمبيلي

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 10 مباريات.

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