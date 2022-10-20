تشكيل برشلونة - مدافعان على مقاعد البدلاء.. ألونسو وألبا معا لمواجهة فياريال
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 19:46
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة فياريال ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا
خط الوسط: فرينكي دي يونج - جافي - بيدري
خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي
البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - أليخاندرو بالدي - جيرارد بيكيه - هيكتور بيليرين - إريك جارسيا - فرانك كيسي - بابلو توري - رافينيا - عثمان ديمبيلي
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 10 مباريات.
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