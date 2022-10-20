تشكيل برشلونة - مدافعان على مقاعد البدلاء.. ألونسو وألبا معا لمواجهة فياريال

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة فياريال ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - جافي - بيدري

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - أليخاندرو بالدي - جيرارد بيكيه - هيكتور بيليرين - إريك جارسيا - فرانك كيسي - بابلو توري - رافينيا - عثمان ديمبيلي

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي لعب 10 مباريات.