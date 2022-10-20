كرة يد - حارس مرمى الأهلي يكشف السبب وراء الإنجاز التاريخي بالفوز أمام بنفيكا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 19:38

كتب : FilGoal

الأهلي - بنفيكا - سوبر جلوب - كرة يد

كشف عبد الرحمن طه حارس مرمى الأهلي لـ كرة اليد السبب وراء تحقيق الفوز أمام بنفيكا في دور مجموعات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي المسابقة بعد تصدر المجموعة على حساب بنفيكا بعدما فاز سابقا على مضر السعودي.

وقال عبد الرحمن طه في تصريحات نشرها الموقع الرسمي: "شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء وراء الفوز المستحق على بنفيكا اليوم".

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وأضاف "بدأنا البطولة بطموحات كبيرة من أجل تجاوز الإنجاز السابق الذي حققناه عام 2007، وهو ما ظهر من خلال الروح القتالية لجميع اللاعبين".

وأتم "حاولنا طوال المباراة عدم فقدان التركيز أو الإيمان حتى مع تقدم بنفيكا وهذا ما حسم النتيجة في اللحظات الأخيرة والحاسمة".

حقق فريق الأهلي لكرة اليد إنجازا تاريخيا بالفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29-28 في دور المجموعات من كأس العالم للأندية (سوبر جلوب).

وبذلك، بات الأهلي أول فريق إفريقي يحقق الانتصار على فريق أوروبي في تاريخ كأس العالم لأندية كرة اليد.

إجمالي المواجهات حتى الآن وصل إلى 21 مباراة، وفوز الأهلي هو الأول من نوعه لفريق إفريقي على أوروبي بعد 20 مباراة بلا فوز.

وشهدت نسخة 1997 مواجهتين من ذلك النوع، بينما وقعت مواجهة واحدة في نسخة 2002، ثم اثنتين في 2007، ثم واحدة في 2010 وكذلك 2011.

في 2012 أقيمت مواجهتين بين الأفارقة والأوروبيين، وفي 2013 كذلك، بينما لعبت مباراة واحدة في 2014، واثنتين في 2015، وواحدة في كل من 2016 و2017 و2018 و2019، وانتهت جميع تلك المباريات بفوز الفريق الأوروبي على الإفريقي.

وكان أفضل إنجاز حققه الأهلي أنه حصد الوصافة من قبل في نسخة 2007 بعد خسارة النهائي أمام ريال سوسييداد.

وسيلتقي الأهلي مع فريق ماجديبورج الألماني في نصف النهائي يوم السبت المقبل.

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الأهلي كرة اليد سوبر جلوب
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