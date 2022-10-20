كرة يد – ماجديبورج ينتصر على الخليج ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في سوبر جلوب

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 19:38

كتب : FilGoal

ماجديبورج - بطل سوبر جلوب لكرة اليد 2021

تغلب ماجديبورج الألماني على منافسه الخليج السعودي اليوم الخميس بنتيجة 35-29 في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وبذلك يتصدر ماجديبورج المجموعة الأولى بأربع نقاط فيما يأتي الخليج ثانيا.

وتأهل بذلك الفريق الألماني إلى نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي متصدر المجموعة الثانية.

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بينما ينتقل الخليج لخوض مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ليواجه بنفيكا.

ويعد ماجديبورج هو حامل لقب البطولة بعدما فاز بها العام الماضي على حساب برشلونة الإسباني.

ولم يسبق للأهلي التتويج باللقب فيما يظل أفضل إنجاز له التأهل لنهائي نسخة عام 2007 التي أقيمت في مصر آنذاك.

يذكر أن نادي الخليج كان استعار ثلاثي الزمالك بين صفوفه استعدادا للبطولة وهم كريم هنداوي وحسن قداح وأحمد الأحمر.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" و"السعودية الرياضية 3".

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