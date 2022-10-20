انتهت في الدوري المصري - الداخلية (0) - (0) طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأنهى طلائع الجيش موسمه الماضي في المركز الرابع، ويبدأ الموسم تحت قيادة مدرب جديد هو علاء عبد العال.

فيما عاد الداخلية إلى الدوري الممتاز بتأهله عن مجموعة القاهرة، ويقوده رضا شحاتة.

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ق 67 تبديل ثالث في صفوف الداخلية بنزول وليد مصطفى بدلا من سمير فكري

ق 60 تبديلين في صفوف الجيش بنزول محمد شريف وحسن مجدي بدلا من أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن

ق 59 تبديلين في صفوف الداخلية بنزول محمد نصير ومحمود قناوي بدلا من مصطفى فوزي وألان تشامبادي

ق 46 تبديل أول في صفوف طلائع الجيش بنزول مصطفى الخواجة بدلا من علي حمدي

نهاية الشوط الأول

ق 43 كريستوفر جون يسدد من خارج المنطقة ولكن بجوار القائم

ق 26 تسديدة من سمير فكري تصطدم بالدفاع

بداية المباراة