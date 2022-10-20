كرة سلة - الاتحاد المصري يدعو لجمعية عمومية يوم السبت.. تعرف على أهم البنود

أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة خطابا رسميا لجميع الأندية لإخطارهم بانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد عن الموسم الرياضي 2021/2022.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022 بمقر مجمع الاتحادات الرياضة باستاد القاهرة.

وسيتم النظر في جدول الأعمال التالي:

- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية في 30/06/2022 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2022/2023 وتقرير مراقب الحسابات.

- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/06/2022 ومشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023.

- اعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

- النظر في الاقتراحات المقدمة من الهيئات بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذي للاتحاد قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.

- اعتماد تعديل لائحة الحكام الرئيسية.

- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

وأوضح الاتحاد في خطابه أن الاجتماع سيكون صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وعددهم (30) فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعتين من الإجتماع الأول.

ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، بما لا يقل عن أربعة أعضاء فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يرسل الاتحاد الميزانية والحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات لفحصها وإبداء ملاحظاته عليها.

وأخطر الاتحاد الأندية بضرورة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بهذا الشأن وموافاته باسم المندوب الذى سيمثل الهيئة لحضور الاجتماع وفقا للنموذج المرفق، بشرط أن يكون رئيسا أو أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة.