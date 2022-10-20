أحمد دياب يكشف لـ في الجول كيفية اختيار لاعب المباراة في الدوري المصري

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 18:12

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كيف يتم اختيار لاعب المباراة في الدوري المصري؟ كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة إجابة هذا السؤال.

وقال دياب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هناك إدارة خاصة بهذا الأمر داخل رابطة الأندية".

وأضاف "هذه الإدارة تتبع إدارة المسابقات ويعمل بها 3 من محللي البيانات".

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وأوضح "دور المحللين هو رصد أرقام وتحركات كل لاعب وبناء عليه يتم اختيار اللاعب الأفضل".

واختتم "يتم إبلاغ مراقب المباراة التابع للرابطة بهذا الاختيار ويسلم الجائزة المستحدثة في الملعب".

وانطلق موسم 2022-2023 من الدوري المصري في الثامن عشر من أكتوبر، ولا زالت فعاليات الجولة الأولى جارية.

وتقدم رابطة الأندية جائزة "لاعب المباراة" لأفضل لاعب في كل مباراة.

وافتتح الزمالك مسيرة الدفاع عن اللقب بالفوز على سموحة بهدفين دون رد، وفاز أحمد مصطفى لاعب الفريق السكندري بالجائزة.

فيما بدأ الأهلي محاولة استرجاع اللقب الغائب منذ 2020 بالفوز على الإسماعيلي 1-0، وفاز أكرم توفيق بالجائزة.

الدوري المصري رابطة الأندية جائزة لاعب المباراة لاعب المباراة
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