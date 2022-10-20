تشكيل أرسنال - نيكيتاه وجيسوس في الهجوم أمام آيندهوفن

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

جيسوس - نيكيتاه

تواجد الثنائي الهجومي إيدي نيكيتاه وجابرييل جيسوس في هجوم أرسنال الأساسي لمواجهة بي إس في آيندهوفن الهولندي في الدوري الأوروبي.

ويستضيف أرسنال نظيره آيندهوفن في ملعب الإمارات في الجولة المؤجلة من دور مجموعات المسابقة على خلفية وفاة ملكة بيريطانيا إليزابيث الثانية.

وعاد كيران تيرني إلى التشكيل الأساسي بعد الإصابة ليسجل ظهوره الـ100 بقميص أرسنال.

فيما يبدأ البرتغالي فييرا في الوسط الهجومي والشاب لوكونجا صاحب الـ22 عاما في الوسط الدفاعي.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مات تيرنر

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - روب هولدينج - جابرييل - كيران تيرني

الوسط: جرانيت تشاكا - ألبرت لوكونجا

أمامها: إيدي نيكيتاه - فييرا - ساكا

الهجوم: جابرييل جيسوس

ويجلس على مقاعد البدلاء: آرون رامسديل - هين - جابرييل مارتنيلي - مارتن أوديجارد - توماس بارتي - بن وايت - ماركينوس - إدواردز- كيريان - سيدريك سواريش - ريس نيلسون.

ويعتلي أرسنال صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وحال اليوم سيؤهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل من البطولة.

فيما يأتي آيندهوفن في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

جيسوس نيكيتاه أرسنال الدوري الأوروبي
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