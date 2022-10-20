الدرجة الثانية – لافيينا يتصدر وانتصار الجونة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - الصعيد

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من مجموعة الصعيد والتي شهدت تصدر لافيينا مبكرا لجدول الترتيب بفارق الأهداف عن النصر للتعدين.

وانتصر الجونة على الفيوم بهدف أحمد سالم صافي، فيما خسر شبان قنا من النصر للتعدين بهدف محمود بنزيمة.

وتعادل شباب طامية مع تليفونات بني سويف سلبيا بدون أهداف، وهي نفس نتيجة لقاء بترول أسيوط مع المنيا.

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وانتصر لافيينا على المدينة المنصورة بأربعة أهداف لهدفين سجلهم محمود الحلواني وهشام نيمار ورجب مارو وأيمن سعد.

فيما جاء هدفا المدينة المنورة الوحيد عن طريق محمد عليان ومحمد حمدان.

وتعادل كيما اسوان مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق، سجل أحمد وائل للأول، ويوسف مظهر للثاني.

وفي لقاء وحيد بمجموعة بحري خسر المصري بالسلوم من طنطا بثلاثية دون رد سجلهم ميدو جمال "هدفين" وعبد الرحمن الدح من ركلة جزاء.

وأهدر المصري بالسلوم ركلة جزاء.

بتلك النتائج يتصدر لافيينا المجموعة بست نقاط بفارق الأهداف عن النصر للتعدين.

ويأتي بترول أسيوط ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن كيما أسوان والجونة.

ويحتل نادي ملوي المركز السادس بثلاث نقاط وخلفه مصر المقاصة بنقطتين.

ومن المركز الثامن الذي يحتله الألومنيوم بنقطة وحيدة وحتى المركز الـ14 الذي يأتي فيه تليفونات بني سويف جمع كل فريق نقطة.

وتلك الفرق هي ديروط وشبان قنا والفيوم والمنيا ومركز شباب طامية.

ويأتي أسمنت أسيوط في المركز الـ15 وقبل الأخير بدون أي نقطة ويليه المدينة المنورة.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد
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