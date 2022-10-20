كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة

حقق الأهلي إنجازا رائعا بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بعد تغلبه على بنفيكا مساء اليوم الخميس.

وفاز الأهلي على بنفيكا 29-28 وتأهل بفضل تصدي رائع لعبد الرحمن طه حارسه لكرة مسددة في الثانية الأخيرة من اللقاء.

وسوف يواجه الأهلي متصدر المجموعة الثانية، صاحب الصدارة من المجموعة الأولى وفي تلك الحالة سيكون الخليج السعودي أو ماجديبورج الألماني.

ولم يسبق للأهلي التتويج باللقب فيما يظل أفضل إنجاز له التأهل لنهائي نسخة عام 2007 التي أقيمت في مصر آنذاك.

وحينها خسر الأهلي النهائي أمام سيوداد ريال.

وستقام مباراة الأهلي في نصف نهائي يوم السبت المقبل.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" و"السعودية الرياضية 3".