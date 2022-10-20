كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

الأهلي - بنفيكا - سوبر جلوب - كرة يد

حقق الأهلي إنجازا رائعا بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بعد تغلبه على بنفيكا مساء اليوم الخميس.

وفاز الأهلي على بنفيكا 29-28 وتأهل بفضل تصدي رائع لعبد الرحمن طه حارسه لكرة مسددة في الثانية الأخيرة من اللقاء.

وسوف يواجه الأهلي متصدر المجموعة الثانية، صاحب الصدارة من المجموعة الأولى وفي تلك الحالة سيكون الخليج السعودي أو ماجديبورج الألماني.

أخبار متعلقة:
كرة يد - نسر الأهلي يحلق أعلى من بنفيكا.. الأحمر في المربع الذهبي لـ سوبر جلوب النقطة الأولى.. غزل المحلة والمقاولون العرب يتعادلان بـ كرتين ثابتتين تين هاج: يونايتد كان بحاجة للاعب مثل كاسيميرو

ولم يسبق للأهلي التتويج باللقب فيما يظل أفضل إنجاز له التأهل لنهائي نسخة عام 2007 التي أقيمت في مصر آنذاك.

وحينها خسر الأهلي النهائي أمام سيوداد ريال.

وستقام مباراة الأهلي في نصف نهائي يوم السبت المقبل.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" و"السعودية الرياضية 3".

كرة يد الأهلي سوبر جلوب
نرشح لكم
كرة يد - نسر الأهلي يحلق أعلى من بنفيكا.. الأحمر في المربع الذهبي لـ سوبر جلوب انتها كأس العالم كرة يد - الأهلي (29)-(28) بنفيكا.. الأحمر في المربع الذهبي كرة يد - الخطيب يحضر مباراة الأهلي وبنفيكا في سوبر جلوب كرة يد - الأهلي يحدد موعد المؤتمر الصحفي لتقديم ديفيد ديفيز كرة يد - عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن زيادة حصة جمهور النادي في مواجهة بنفيكا منافس الأهلي - بنفيكا يكتسح مضر في كأس العالم لأندية اليد قبل مواجهة الأحمر المرتقبة كرة يد - الثلاثي المصري يقود الخليج للفوز على جامعة سيدني في سوبر جلوب.. والأحمر الأفضل كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
أليسون: لن أفصح عن أسرار تصدياتي لركلات الجزاء 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 19 دقيقة | كرة يد
كرة يد - نسر الأهلي يحلق أعلى من بنفيكا.. الأحمر في المربع الذهبي لـ سوبر جلوب 38 دقيقة | كرة يد
النقطة الأولى.. غزل المحلة والمقاولون العرب يتعادلان بـ كرتين ثابتتين 59 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج: يونايتد كان بحاجة للاعب مثل كاسيميرو ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) حرس الحدود.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
كلوب: قد ألعب بـ صلاح ونونيز في قلب الهجوم يوما ما ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – أبو جودة يقود هجوم حرس الحدود.. وناصر ماهر أساسي في فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي