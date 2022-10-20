كرة يد - نسر الأهلي يحلق أعلى من بنفيكا.. الأحمر في المربع الذهبي لـ سوبر جلوب

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 17:30

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - بنفيكا - سوبر جلوب - كرة يد

انتصر الأهلي في الأنفاس الأخيرة على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29-28 في دور المجموعات من كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) وحجز مقعده في نصف النهائي.

وحلق نسر الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة على حساب نسر بنفيكا بعدما فاز سابقا على مضر السعودي.

وسيلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة الخليج السعودي وماجديبورج الألماني في نصف النهائي يوم السبت المقبل.

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وسبق للأهلي أن حصد الوصافة من قبل في نسخة 2007 لصالح برشلونة.

وصف المباراة

افتتح بنفيكا أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى.

حافظ الفريق البرتغالي على تفوقه لتصل النتيجة إلى 5-3 في الدقيقة 7 و8-5 في الدقيقة العاشرة.

ومع مرور ربع ساعة على بداية اللقاء، قلص الأهلي الفارق ليصبح 8-7.

ثم منع القائم فرصة هدفين للأهلي مرتين متتاليتين.

في الدقيقة 20 أهدر الأهلي رمية جزائية وتقدم بنفيكا بنتيجة 10-8.

في الدقيقة 24 تعادل الفريقان لأول مرة بنتيجة 11-11.

ثم تقدم الأهلي لأول مرة في اللقاء بنتيجة 12-11 في الدقيقة 26.

ثم ألغى الحكم هدفا للأهلي، واستطاع الفريق البرتغالي قلب النتيجة لتصبح 13-12.

وأهدر لاعب الأهلي رمية جزائية وانتهى الشوط الأول بتفوق بنفيكا 13-12.

في الشوط الثاني تعادل الأهلي لتصبح النتيجة 13-13.

ثم تقدم بنفيكا بنتيجة 19-17 مع مرور 8 دقائق.

في الدقيقة 17 ظل التقدم بفارق هدفين في صالح الفريق البرتغالي، لتصبح النتيجة 23-21.

تعادل الأهلي في الدقيقة 22، بنتيجة 24-24، ثم قلب النتيجة بفارق هدف لصالحه مباشرة.

واصل الأهلي تقدم ومن ثم عاد بنفيكا في النتيجة، لتصبح النتيجة 27-27 قبل 3 دقائق على نهاية اللقاء.

قبل 12 ثانية على نهاية اللقاء، تقدم الأهلي بنتيجة 29-28.

وتصدى الحارس طه في الثانية الأخيرة لفرصة بنفيكا، كاتبا تأهل الأهلي للمربع الذهبي.

وحصد أحمد خيري جائزة رجل المباراة.

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