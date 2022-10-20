النقطة الأولى.. غزل المحلة والمقاولون العرب يتعادلان بـ كرتين ثابتتين

حصد المقاولون العرب وغزل المحلة النقطة الأولى لكل منهما في مسابقة الدوري.

وتعادل المقاولون العرب وغزل المحلة بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وسجل فادي فريد هدف المقاولون العرب فيما تعادل أحمد الشيخ لصالح الضيوف.

وأحرز الشيخ هدف غزل المحلة من ركلة ثابتة للمرة الأولى في الموسم الحالي 2022-2023 من مسابقة الدوري.

وسجل عمرو السعداوي لاعب المصري الحالي آخر الأهداف في مسابقة الدوري وذلك بقميص فريقه السابق (الجونة) ضمن الجولة الأخيرة من الموسم المنصرم في تاريخ 31 أغسطس الماضي.

ضغط مبكر

وبدأ المقاولون العرب المباراة بضغط هجومي وأنقذ عمرو شعبان حارس غزل المحلة فرصة مؤكدة بعد عرضية خطيرة من عمر فتحي.

وواصل المقاولون الضغط على مرمى غزل المحلة وأضاع محاولة خطيرة من ممادو نياص بعد ضربة خلفية مزدوجة.

وسجل باولن فوافي الهدف الأول لغزل المحلة من ضربة رأسية بعد تمريرة عبده يحيى لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد خطأ عضد أحمد علاء مدافع المقاولون العرب.

ضربتين ثابتتين

وأحرز فادي فريد الهدف الأول للمقاولون العرب بعد ضربة رأسية سكنت شباك غزل المحلة، بعد تنفيذ عمر فتحي لركلة ركنية سددها فاروقا نور الدين في العرضة وتابعها فريد في المرمى في الدقيقة 51.

وجاء رد غزل المحلة عن طريق ضربة حرة ثابتة سددها أحمد الشيخ لتسكن شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب في الدقيقة 59.

وكاد أحمد عاطف لاعب المقاولون العرب أن يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل لكن عمرو شعبان حارس غزل لمحلة تصدى لانفراد تام في الدقيقة 89.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فيوتشر يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري.

فيما يواجه غزل المحلة منافسه الإسماعيلي يوم الإثنين في الجولة ذاتها.