انتهت الدوري المصري - فيوتشر (2) (0) حرس الحدود

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود وفيوتشر في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي حرس الحدود وفيوتشر على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية في الخامسة مساءً.

وأنهى فيوتشر الموسم الماضي من الدوري في المركز الخامس.

بينما عاد حرس الحدود من جديد للدوري بعد تصدر ترتيب مجموعة بحري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

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ق 33: تصويبة من جوزيف نجويم من يسار منطقة الجزاء لصالح فيوتشر لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 25: تصويبة من مروان محسن من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر تصدى لها حارس المرمى بثبات

ق 17: وحاول عمر كمال تهديد مرمى حرس الحدود بعد تمريرة بينية من ناصر ماهر لكن خروج جيد من حارس مرمى حرس الحدود يمنع الهدف الأول.

ق 6: أول محاولات حرس الحدود جاءت عن طريق وجيه عبد الحكيم بعد كرة عرضية من ركلة ركنية لكن شتتها الدفاع بنجاح.

بداية اللقاء