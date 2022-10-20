التشكيل – أبو جودة يقود هجوم حرس الحدود.. وناصر ماهر أساسي في فيوتشر

يعود حرس الحدود إلى الدوري بتشكيل يضم الصفقات الجديدة في مواجهة فيوتشر بالجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي حرس الحدود وفيوتشر على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية في الخامسة مساءً.

ويقود محمود أبو جودة هجوم الحرس.

بينما يبدأ ناصر ماهر في تشكيل فيوتشر الأساسي، ويقود مروان محسن الهجوم.

ويتواجد مهند لاشين الوافد الجديد في خط الوسط.

وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: مؤمن عبد الوهاب - محمود بن والي – إسلام إسماعيل – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فتحي – أحمد داوودا

الهجوم: مصطفى محمد "زيكو" – محمود أبو جودة – وجيه عبد الحكيم

وعلى دكة البدلاء يتواجد: محمد شعبان – محمد حكا – أحمد أيمن – حامد الجابري – أحمد عامر – غريب ياسر – محمود ممدوح – مدحت فقوسة – سالسيو مبارك.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود مرعي – سعد سمير – عمر كمال

الوسط: مهند لاشين – كريم وليد – ناصر ماهر

الهجوم: أيمن الصفاقسي - مروان محسن – مصطفى البدري

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من: محمود حمدي – الحاجي باري – علي الفيل – طارق طه – عمر السعيد – عبد الكبير الوادي – محمد رضا – باباتوندي بيلو – هشام حافظ

وأنهى فيوتشر الموسم الماضي من الدوري في المركز الخامس.

بينما عاد حرس الحدود من جديد للدوري بعد تصدر ترتيب مجموعة بحري.