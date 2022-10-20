للشهر الثالث على التوالي.. جمال موسيالا أفضل لاعبي بايرن في سبتمبر

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

موسيالا

توج الشاب جمال موسيالا بجائزة أفضل لاعبي بايرن ميونيخ في سبتمبر.

وحقق موسيالا الجائزة للشهر الثالث على التوالي، مضيفا جائزة سبتمبر إلى جائزتي يوليو وأغسطس.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 19 عاما على 50٪ من أصوات المشجعين، متفوقا على ليروي ساني (28٪) ولوكاس هيرنانديز (3٪).

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وأسهم جمال في خمسة أهداف في ست مباريات.

بشكل عام، سجل موسيالا 8 أهداف وصنع 8 خلال 15 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

ويعد جمال موسيالا أحد أبرز المواهب الشابة في العالم حاليا.

فيما اختير هدف ليروي ساني ضد إنتر ميلان كأفضل هدف لبايرن ميونخ خلال سبتمبر.

بايرن ميونيخ جمال موسيالا
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