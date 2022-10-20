تقرير مغربي: اعتقال 40 مشجعا في مباراة الرجاء وحسنية أغادير

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 15:40

كتب : FilGoal

جماهير الرجاء البيضاوي في سوسة

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية 40 مشجعا خلال تامين مباراة الرجاء وحسنية أغادير.

وفاز الرجاء على حسنية أغادير بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة من الدوري المغربي.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي فإن الجهات الأمنية ألقت القبض على 9 مشجعين تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء وقطع حديد.

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وأضاف التقرير أن الجهات الأمنية ألقت القبض أيضا على 31 مشجعا للاشتباه في تورطهم في التراشق بالحجارة وإحداث أعمال الشغب وإصابة موظفين عموميين بجروح أثناء مزاولتهم لمهامهم النظامية لتأمين المباراة.

وأوضح أن أحداث الشغب تسببت في إصابة 6 موظفين للشرطة المغربية بجروح، كما تم إلحاق خسائر مادية طفيفة بمركبتين للأمن الوطني المغربي.

وشدد التقرير على أن أمن مدينة الدار البيضاء يواصل البحث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في أعمال الشغب المرتبط بهذه المباراة، بغرض إخضاعهم للإجراءات القضائية اللازمة.

ورفع الرجاء رصيده إلى 6 نقاط في المركز 12 فيما توقف رصيد حسنية أغادير عند النقطة 8 في المركز التاسع.

الدوري المغربي الرجاء المغربي حسنية أغادير
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