انتها كأس العالم كرة يد - الأهلي (29)-(28) بنفيكا.. الأحمر في المربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وبنفيكا البرتغالي ضمن مواجهات دور المجموعات من كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب).

وتستضيف السعودية المسابقة بمدينة الدمام والتي تستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.

الأهلي وبنفيكا انتصرا على مضر السعودي، ويتنافسان على بطاقة التأهل لنصف النهائي، إذ يتأهل أول ترتيب كل مجموعة للمربع الذهبي.

المباراة مذاعة عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

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انتهت... الأهلي في نصف النهائي بالفوز على بنفيكا 29-28

ق 29: 29-28 للأهلي وباقي 12 ثانية على النهاية

ق 28: الأهلي متقدم 28-27

ق 25: الأهلي متفوق 26-25

ق 22: الأهلي يقلب النتيجة ويتقدم بنتيجة 25-24

ق 22: الأهلي يتعادل بنتيجة 24-24

ق 20: الأهلي يواصل مطاردة بنفيكا، 23-24

ق 17: بنفيكا متقدم 23-21

ق 8: بنفيكا يواصل تقدمه والأهلي يقلص الفارق لتصبح النتيجة 17-19

ق 3: 15-14 لبنفيكا

بداية الشوط الثاني

رمية جزائية مهدرة للأهلي، ونهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا 13-12.

ق 28: الحكم يلغي هدفا للأهلي والتقدم 12-11

ق 26: تقدم أحمر 12-11 لأول مرة في اللقاء

ق 24: الأهلي يعود في النتيجة والتعادل 11-11

ق 20: بنفيكا 10-8 والأهلي يهدر رمية جزائية لتقليص الفارق

ق 15: القائم يمنع التعادل

ق 15: الأهلي يقلص الفارق 8-7

ق 10: بنفيكا متقدم 8-5

ق 7: بنفيكا يوسع الفارق، 5-3 للفريق البرتغالي

ق 4: الأهلي 2-3 بنفيكا

ق 1: الهدف الأول في اللقاء من نصيب بنفيكا

بداية اللقاء