تيباس يهدد إيقاف مباريات الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا بسبب قانون الرياضة

يهدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بإيقاف مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية الأسبوع المقبل، في حال لم يتم حل مشكلة قانون الرياضة.

ودعا تيباس أندية الدرجة الأولى والثانية لاجتماع استثنائي يوم الخميس 27 أكتوبر.

والتقى الأسبوع الماضي ممثلو الدوري الإسباني مع وزير الرياضة بسبب القل من قانون الرياضة الجديد.

وتخشى الأندية الإسباني من تهديد المسابقات المحلية، خاصة اتفاقية CVC التي من شأنها جلب ملياري يورو للأندية.

وبحسب إذاعة كادينا كوبي فأن التوتر تصاعد في رابطة الأندية، وعليه فمن الممكن ألا تقام الجولة 12 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى والجولة 13 من الدرجة الثانية المقرر لهما الأسبوع المقبل.

وسبق أن وافق 38 ناديا من أصل 42 في الدرجتين الأولى والثانية الإسبانية على اتفاقية صندوق الاستثمار CVC، رغم رفض ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو.

وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا قد وافقت جميعا على تفعيل الاتفاق، باستثناء الثلاثي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتك بلباو، بالإضافة إلى ريال أوفييدو نادي القسم الثاني.

ويشمل الاتفاق على استثمار مبلغ 2,7 مليار يورو تحصل عليها أندية الدوري الإسباني مقابل 11% من الحقوق السمعية البصرية لمبارياتها على مدار الخمسين عامًا المقبلة.

وذكر خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا أن الاتفاق سيسمح للأندية الإسبانية بتحسين بنيتها التحتية وتنفيذ المشروعات.

ولم يحظ الاتفاق برفض من الأندية الثلاثة الأكثر تتويجا بالألقاب المحلية فحسب، وإنما بمعارضة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم أيضا.

ووصف بيان من الاتحاد الإسباني في وقتٍ سابق العملية بـ "غير القانونية" و"المروعة".

كما كشف تيباس في وقتٍ لاحق بعد إقرار الاتفاق أنه أفصح عنه لـ جوان لابورتا رئيس برشلونة في اجتماع مغلق قبل الإعلان عنه، محاولًا إقناعه بالموافقة عليه ليتمكّن من الاحتفاظ بنجمه ليونيل ميسي، خطوة رفضها لابورتا في نهاية المطاف.