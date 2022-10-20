انتهت في الدوري - المقاولون العرب (1) - (1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق

يلعب المقاولون العرب ضد منافسه غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وغزل المحلة.

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نهاية المباراة

ق 89 أهدر أحمد عاطف فرصة تسجيل الهدف الثاني للمقاولون العرب بعد إنفراد تام تصدى لع عمرو شعبان

ق 82 سيطرة متابدلة بين الفريقين على مجريات المباراة

ق59 ضربة حرة ثابتة يسددها أحمد الشيخ تسكن شباك محمود أبو السعود

ق51 فادي فريد يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب بعد ضربة رأسية سكنت شباك غزل المحلة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 حكم المباراة يلغي الهدف بسبب خطا على مهاجم غزل المحلة

ق43 باولن فوافي يسجل الهدف الأول لغزل المحلة من ضربة رأسية بعد تمريرة عبده يحيى

ق40 محاولة خطيرة من ممادو نياص بعد ضربة خلفية مزدوجة

ق15 تسديدة قوية من ممادو نياص تمر بجوار مرمى غزل المحلة

ق11 تسديدة قوية على الطائر من لويس إدوارد تمر بجوار مرمى عمرو شعبان

ق2 عمرو شعبان حارس غزل المحلة ينقذ فرصة مؤكدة بعد عرضية خطيرة من عمر فتحي

ق1 انطلاقة باولن فوافي من الجانب الأيمن يحولها دفاع المقاولون إلى ركلة ركنية

انطلاق المباراة