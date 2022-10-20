التشكيل - لويس إدوارد أساسي مع المقاولون.. وعبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة

يعول شوقي غريب مدرب المقاولون العرب على لويس إدوارد في قيادة هجوم فريقه أمام غزل المحلة.

ويلعب المقاولون العرب ضد منافسه غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين – عمر فايد

الوسط: عمر فتحي – أحمد الشيمي – جوزيف أوشايا - لويس إدوارد

الهجوم: ممادو نياص – فادي فريد.

بينما يعول يكوديموس بابافسيليو مدرب غزل المحلة على عبده يحيى في قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: محمد جابر - معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير

الوسط: أحمد النادري – خالد الأخميمي - حميد ماو – باولن فوافي – أحمد الشيخ

الهجوم: عبده يحيى