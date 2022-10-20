التشكيل - لويس إدوارد أساسي مع المقاولون.. وعبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

لويس إدوارد - الزمالك - المقاولون العرب

يعول شوقي غريب مدرب المقاولون العرب على لويس إدوارد في قيادة هجوم فريقه أمام غزل المحلة.

ويلعب المقاولون العرب ضد منافسه غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة غزل المحلة كالتالي:

أخبار متعلقة:
نجم البرازيل قد يغيب عن كأس العالم تقرير: كأس العالم يفصل مانشستر يونايتد عن التجديد لـ دالوت كرة يد - الخطيب يحضر مباراة الأهلي وبنفيكا في سوبر جلوب كرة يد - الأهلي يحدد موعد المؤتمر الصحفي لتقديم ديفيد ديفيز

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين – عمر فايد

الوسط: عمر فتحي – أحمد الشيمي – جوزيف أوشايا - لويس إدوارد

الهجوم: ممادو نياص – فادي فريد.

بينما يعول يكوديموس بابافسيليو مدرب غزل المحلة على عبده يحيى في قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: محمد جابر - معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير

الوسط: أحمد النادري – خالد الأخميمي - حميد ماو – باولن فوافي – أحمد الشيخ

الهجوم: عبده يحيى

المقاولون العرب غزل المحلة
نرشح لكم
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) غزل المحلة.. فرصة مؤكدة مران الأهلي – بيرسي تاو يشارك في ودية أمام فريق الشباب المصري يكشف تفاصيل إصابة حسن علي خالد جلال: ما حدث أمام فاركو "تهريج" وتقدمنا بتظلم لحفظ حقوقنا مرتضى: جمهور الزمالك أمام سموحة كأنه في استاد ويمبلي قائمة فيوتشر - الثنائي المحترف يدعم علي ماهر أمام حرس الحدود مواعيد مباريات الخميس 20-10-2022.. الدوري المصري ويد الأهلي وأرسنال وبرشلونة عبد ربه: ليس لي علاقة بأزمة قمصان الإسماعيلي.. وهذا سبب رحيلي
أخر الأخبار
برونو يعلق على مستواه المميز أمام توتنام 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس العالم كرة يد - الأهلي يواجه بنفيكا على بطاقة التأهل 5 دقيقة | كرة يد
تيباس يهدد إيقاف مباريات الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا بسبب قانون الرياضة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
جوندوجان: هالاند يمكنه التتويج الكرة الذهبية في المستقبل 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بقيادة باتيستوتا وكاكا.. بي إن تعلن شبكة محللي كأس العالم 2022 44 دقيقة | قطر 2022
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) غزل المحلة.. فرصة مؤكدة 54 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - لويس إدوارد أساسي مع المقاولون.. وعبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
تقرير: كأس العالم يفصل مانشستر يونايتد عن التجديد لـ دالوت ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي