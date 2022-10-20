نجم البرازيل قد يغيب عن كأس العالم

من المحتمل أن يغيب لوكاس باكيتا لاعب وسط منتخب البرازيل عن نهائيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة ليكيب الفرنسية أن إصابة لاعب وست هام يونايتد في كتفه قد تحرمه من الظهور في المونديال.

وكان ديفيد مويس مدرب وست هام قد قال للصحفيين: "إصابة باكيتا تبدو خطيرة، نشعر بخيبة أمل لأننا سنفقده لفترة طويلة".

ويأتي هذا قبل شهر من انطلاق كأس العالم في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

ويعد البالغ من العمر 25 عاما أحد الركائز الأساسية لمنتخب السيليساو في الأعوام الأخيرة.

ويتواجد راقصو السامبا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا.

في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، أعلن نادي وست هام تعاقده مع باكيتا قادما من ليون الفرنسي.

وسيمتد تعاقد باكيتا مع وست هام حتى 2027 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

لوكاس بدأ مسيرته مع فلامنجو البرازيلي وانتقل إلى أوروبا عن طريق ميلان الإيطالي في 2019 ورحل صوب أولمبيك ليون موسم 2020-21.

بقميص ليون خاض 80 مباراة سجل 21 هدفا.

فيما لعب 6 مباريات لوست هام هذا الموسم، دون أن يسجل.

الدولي البرازيلي خاض 35 مباراة وسجل 7 أهداف بقميص السامبا وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019.

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