نجم البرازيل قد يغيب عن كأس العالم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 13:49

كتب : FilGoal

نيمار - لوكاس باكيتا - البرازيل - تشيلي - كوبا أمريكا 2021

من المحتمل أن يغيب لوكاس باكيتا لاعب وسط منتخب البرازيل عن نهائيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة ليكيب الفرنسية أن إصابة لاعب وست هام يونايتد في كتفه قد تحرمه من الظهور في المونديال.

وكان ديفيد مويس مدرب وست هام قد قال للصحفيين: "إصابة باكيتا تبدو خطيرة، نشعر بخيبة أمل لأننا سنفقده لفترة طويلة".

أخبار متعلقة:
مايكل أوين: صلاح أحد أكثر هدافي الدوري الإنجليزي ثباتا صلاح ينافس بنزيمة وميسي على جائزة الأفضل في العالم من جلوب سوكر كلوب: الفوز بنتيجة 1-0 فقط لمباراتين متتاليتين؟ إنها نتيجة رائعة تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

ويأتي هذا قبل شهر من انطلاق كأس العالم في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

ويعد البالغ من العمر 25 عاما أحد الركائز الأساسية لمنتخب السيليساو في الأعوام الأخيرة.

ويتواجد راقصو السامبا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا.

في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، أعلن نادي وست هام تعاقده مع باكيتا قادما من ليون الفرنسي.

وسيمتد تعاقد باكيتا مع وست هام حتى 2027 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

لوكاس بدأ مسيرته مع فلامنجو البرازيلي وانتقل إلى أوروبا عن طريق ميلان الإيطالي في 2019 ورحل صوب أولمبيك ليون موسم 2020-21.

بقميص ليون خاض 80 مباراة سجل 21 هدفا.

فيما لعب 6 مباريات لوست هام هذا الموسم، دون أن يسجل.

الدولي البرازيلي خاض 35 مباراة وسجل 7 أهداف بقميص السامبا وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019.

لوكاس باكيتا البرازيل كأس العالم 2022
نرشح لكم
بقيادة باتيستوتا وكاكا.. بي إن تعلن شبكة محللي كأس العالم 2022 كأس العالم - قطر.. حانت لحظة الحقيقة من أجل كأس العالم.. مدرب بايرن يمنح نوير حرية العودة وقتما يشاء تقرير قطري: محمد صلاح ومحرز سيحللان كأس العالم 2022 عبر بي إن سبورتس كلوب يؤكد غيابه مهاجمه عن كأس العالم قد يلحق بكأس العالم.. بايرن يعلن إصابة نجمه ليكيب: نبأ سار لديشامب.. زيادة فرص بوجبا في التواجد بكأس العالم ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم
أخر الأخبار
ديلي ميل: لم يترك الملعب فقط.. رونالدو رفض المشاركة بديلا ضد توتنام 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد المصري يدعو لجمعية عمومية يوم السبت.. تعرف على أهم البنود 18 دقيقة | كرة سلة
أحمد دياب يكشف لـ في الجول كيفية اختيار لاعب المباراة في الدوري المصري 23 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أرسنال - نيكيتاه وجيسوس في الهجوم أمام آيندهوفن 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية – لافيينا يتصدر وانتصار الجونة 25 دقيقة | الدرجة الثانية
أليسون: لن أفصح عن أسرار تصدياتي لركلات الجزاء 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 46 دقيقة | كرة يد
كرة يد - نسر الأهلي يحلق أعلى من بنفيكا.. الأحمر في المربع الذهبي لـ سوبر جلوب ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي