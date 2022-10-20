فيرناندو هييرو يتولى منصب المدير الرياضي لـ شيفاز المكسيكي

تولى فيرناندو هييرو القائد التاريخي لـ ريال مدريد منصب المدير الرياضي لـ شيفاز جوادالاخارا المكسيكي.

وسيعوض هييرو رحيل ريكاردو بيلياز عن منصب المدير الرياضي للفريق المكسيكي.

وقال هييرو: "شكرا على إتاحة الفرصة للعمل معكم، تحدٍ رائع ينتظرنا".

وتولى هييرو منصب المدير الرياضي لمنتخب إسبانيا لأكثر من 15 عاما.

وسيقود هييرو استعدادات الفريق لموسم 2023، بما فيها تعيين مدير فني جديد للفريق.

¡Encuentro de leyendas! 🤩 Pasado y presente Rojiblanco 🔴⚪️ ¡Cuántos títulos, cuánta historia! 🤯 pic.twitter.com/EmUnkywuv1 — CHIVAS (@Chivas) October 20, 2022

وارتبط اسم الإسباني خوسيه بوردالاس والذي سبق له تدريب خيتافي وفالنسيا من قبل لقيادة الفريق.

وارتدى هييرو قميص ريال مدريد في الفترة بين 1989 و2003 وشارك في كأس العالم 4 مرات، وقاد منتخب إسبانيا كمدرب في كأس العالم 2018.

ولم يحقق الفريق ألقابا منذ 2017 عندما حقق لقبي الدوري والكأس محليا، و2018 عندما توج بلقب دوري أبطال كونكاكاف.