المصري يكشف تفاصيل إصابة حسن علي

أعلن النادي المصري تفاصيل إصابة حسن علي لاعب وسط الفريق.

حسن علي النادي : المصري المصري

وتعرض حسن علي للإصابة خلال مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وكشف المصري عن إصابة حسن علي بتمزق بسيط من الدرجة الأولى بالعضلة الضامة للفخذ الأيسر.

وبدأ حسن علي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، وأدى اللاعب تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم.

كما سيخضع اللاعب لجلسات تأهيلية مكثفة، على أن يتم مناظرته يوميا بواسطة الجهاز الطبي لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويلعب المصري ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وخسر المصري على يد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-0، فيما تعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكل فريق.