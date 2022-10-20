المصري يكشف تفاصيل إصابة حسن علي
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 13:25
كتب : FilGoal
أعلن النادي المصري تفاصيل إصابة حسن علي لاعب وسط الفريق.
وتعرض حسن علي للإصابة خلال مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الأولى من الدوري.
وكشف المصري عن إصابة حسن علي بتمزق بسيط من الدرجة الأولى بالعضلة الضامة للفخذ الأيسر.
وبدأ حسن علي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، وأدى اللاعب تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم.
كما سيخضع اللاعب لجلسات تأهيلية مكثفة، على أن يتم مناظرته يوميا بواسطة الجهاز الطبي لتحديد مدى إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة أمام بيراميدز.
ويلعب المصري ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.
وخسر المصري على يد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-0، فيما تعادل بيراميدز مع إنبي بهدف لكل فريق.
نرشح لكم
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) غزل المحلة.. فرصة مؤكدة التشكيل - لويس إدوارد أساسي مع المقاولون.. وعبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة مران الأهلي – بيرسي تاو يشارك في ودية أمام فريق الشباب خالد جلال: ما حدث أمام فاركو "تهريج" وتقدمنا بتظلم لحفظ حقوقنا مرتضى: جمهور الزمالك أمام سموحة كأنه في استاد ويمبلي قائمة فيوتشر - الثنائي المحترف يدعم علي ماهر أمام حرس الحدود مواعيد مباريات الخميس 20-10-2022.. الدوري المصري ويد الأهلي وأرسنال وبرشلونة عبد ربه: ليس لي علاقة بأزمة قمصان الإسماعيلي.. وهذا سبب رحيلي