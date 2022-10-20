خالد جلال: ما حدث أمام فاركو "تهريج" وتقدمنا بتظلم لحفظ حقوقنا

أعرب خالد جلال مدرب البنك الأهلي عن غضبه الشديد من الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام فاركو.

وسجل أحمد عبد العزيز "مودي" هدف التعادل لـ فاركو من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وقال خالد جلال عبر أون تايم سبورتس: "لست حزينا لخسارة نقطتين رغم أن النقاط الثلاث كانوا في المتناول. تعرضنا لظلم شديد خاصة من حكام الـ VAR بعدما لم يتم استدعاء الحكم لمراجعة اللعبة كما حدث في مباراة الزمالك وسموحة، إضافة إلى ذلك سجلنا هدف وأعتقد أنه كان صحيحا".

وأضاف "حكام الـ VAR أصبحوا المتحكمين في مجريات المباريات وليس حكم الساحة. لا أحبذ الاعتراض على الحكام ولكن الأمر تكرر منذ الموسم الماضي".

وشدد "ليس من المعقول ألا يستدعي حكام الـ var حكم المباراة في لعبة مصيرية في آخر ثانية "ده تهريج" كلف الفريق خاسرة نقطتين قبل مباراة مهمة بالجولة المقبلة أمام سموحة في الإسكندرية".

وتابع "يمكن التماس العذر لحكم الساحة لأنه مطالب بقرار سريع، لكن لا يوجد أعذار لحكام الـ var لأن لديهم الوقت الكافي لمراجعة اللقطات".

واختتم "تقدمنا بتظلم لحفظ حقوقنا وهذا أمر طبيعي بعد خسارة نقطتين كنا في أمس الحاجة إليهما في بداية المشوار".

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

فيما يلعب فاركو ضد حرس الحدود يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري.