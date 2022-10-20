لاجازيتا ديلو سبورت: إنتر يضع مخطط بقاء لوكاكو

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

يخطط إنتر ميلان لبقاء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ضمن صفوفه خلال المواسم المقبلة.

وانضم لوكاكو لصفوف غنتر معارا من تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إنتر لديه اتفاق مع تشيلسي بشأن تمديد إعارة لوكاكو لموسم جديد مقابل 10 ملايين يورو.

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وأضافت الصحيفة ان إنتر سيبقي لوكاكو خلال الموسم المقبل مع محاولة الوصول إلى اتفاق مع تشيلسي لضم اللاعب في صفقة انتقال دائم.

وأشارت إلى أن إنتر يستند على رغبة لوكاكو الذي لا يريد العودة إلى تشيلسي وكذلك النادي اللندني.

لوكاكو عاد إلى إنتر الصيف الماضي بعد موسم مخيب للآمال مع تشيلسي الذي انضم إليه كأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.

اللاعب المنتقل إلى تشيلسي مقابل نحو 115 مليون يورو، سجل 8 أهداف فقط في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ومع إنتر خلال الموسم الجاري شارك لوكاكو خلال 3 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر.

لوكاكو إنتر تشيلسي
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