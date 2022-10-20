ركلات الترجيح تقود فلامنجو لحصد لقب كأس البرازيل 2022

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 11:39

كتب : إسلام أحمد

فلامنجو يتوج بلقب كأس البرازيل

توج فلامنجو بلقب كأس البرازيل للمرة الرابعة في تاريخه بعد التفوق على كورينثيانز بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب كورينثيانز أرينا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الإياب فرض التعادل مجددا نفسه لكن بنتيجة 1-1 على ملعب ماراكانا.

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وسجل بيدرو هدف فلامنجو في الدقيقة السابعة من اللقاء.

ثم ألغت تقنية الفيديو هدف فلامنجو الثاني بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 82 سجل جوليانو هدف التعادل لصالح الضيوف.

لجأ الفريقان لركلات الترجيح فأهدر ماتيوس فيتال ركلة كورينثيانز السابعة، فيما سجل روديني ركلته لينتصر فلامنجو.

لقب هو الرابع لفلامنجو بعد أعوام 1990 و2006 و2013.

وأصبح الروبونيجرو (الأحمر والأسود) ثالث أكثر فريق تتويجا باللقب بالتساوي مع بالميراس.

المدير الفني جونيور دوريفال حقق لقب كأس البرازيل للمرة الثانية في مسيرته بعدما توج باللقب رفقة سانتوس في 2010.

وحجز فلامنجو مقعده في نهائيات كوبا ليبرتادوريس 2023 بشكل رسمي.

وأنهى البرازيلي جوليانو والأرجنتيني خيرمان كانو المسابقة في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

فلامنجو كأس البرازيل كورينثيانز
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