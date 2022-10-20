مرتضى: جمهور الزمالك أمام سموحة كأنه في استاد ويمبلي

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك أمام سموحة

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بجماهير الفريق عقب الفوز على سموحة في الجولة الأولى من الدوري.

واستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على سموحة بنتيجة 2-0.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "البدايات تكشف النهائيات، والبداية موفقة ومبشرة".

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وأضاف "زكريا الوردي حصل على الثقة من المدرب جوسفالدو فيريرا بالمشاركة في اللقاءات بشكل مستمر ومع الوقت سيصبح مثل فرجاني ساسي وطارق حامد سويا، وهو لاعب لديه حماس وطاقة".

وأكمل "تعرضنا لأكثر من صدمة في المباراة بإصابة محمود حمدي الونش في المباراة ومن قبلها إصابة إبراهيما نداي وقبل بداية الموسم أصيب نبيل عماد دونجا".

وتابع "جمهور الزمالك كان في منتهي الالتزام والتحضر أمام سموحة كأننا في استاد ويمبلي".

وواصل "لدينا مباراة صعبة ضد سيراميكا كليوباترا، وهو النادي الأهلي رقم 1".

وأردف "أريد أن تظهر مباراة السوبر المصري بشكل متحضر في الإمارات، وأتمنى أن يجلس مشجعي الأهلي والزمالك سويا في المدرجات، تقسيم الحضور الجماهيري في المدرجات كانت بداية التعصب الأعمى الموجودة في ملاعبنا".

وأتم "صرفنا مقدمات عقود اللاعبين بقيمة 40 مليون جنيه".

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

الزمالك مرتضى منصور في الدوري
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