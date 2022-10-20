سوبر جديد.. مواجهة مرتقبة بين الهلال السعودي ونيوكاسل

يستعد نيوكاسل لمواجهة الهلال السعودي في مباراة ودية تحت مسمى كأس سوبر الدرعية.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن استعداد موسم الدرعية للإعلان عن مباراة بطل الدوري السعودي خلال الموسم المنصرم وهو نادي الهلال أمام نيوكاسل.

وأضافت أن المباراة سيطلق عليها كأس سوبر الدرعية على غرار كأس سوبر لوسيل التي فاز بها الهلال على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

ويعد موسم الدرعية واحد من أهم الفعاليات التي تستضيفها السعودية على الصعيد الرياضي وتشهد العديد من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب.

وتقام النسخة الثانية من موسم الدرعية في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 22 فبراير المقبل.

وكان صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ على ملكية نادي نيوكاسل في صيف 2020.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي برصيد 18 نقطة.