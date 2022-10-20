مواعيد مباريات الخميس 20-10-2022.. الدوري المصري ويد الأهلي وأرسنال وبرشلونة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 10:41

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - الدوري المصري

الدوري المصري مستمر، ويد الأهلي في سوبر جلوب، والدوري الإنجليزي والإسباني والأوروبي وآخر مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 أكتوبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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تبدأ مباريات اليوم الأخير من الجولة الأولى بلقاء المقاولون العرب وغزل المحلة في الثالثة عصرا وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وعلى أون تايم سبورتس 2 يلتقي حرس الحدود وفيوتشر في الخامسة مساءً.

وفي السابعة مساءً يلتقي الداخلية وطلائع الجيش وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

سوبر جلوب

يلتقي الأهلي مع بنفيكا في كأس العالم للأندية لكرة اليد، في الرابعة إلا الربع، وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

الفائز باللقاء يتأهل للمربع الذهبي.

الدوري الإسباني

يحل فياريال ضيفا على برشلونة في التاسعة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس 1.

الدوري الأوروبي

يلتقي في السابعة مساءً أرسنال الإنجليزي مع إيندهوفن الهولندي وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

دوري أبطال إفريقيا

تُقام آخر مباراة في دور الـ 32، بلقاء فيتا كلوب الكونغولي وكاديوجو البوركينابي في الرابعة والنصف.

الفائز باللقاء يتأهل لدور المجموعات من المسابقة.

الدوري الإنجليزي

في الثامنة والنصف يلتقي فولام مع أستون فيلا على بي إن سبورتس بريميوم 2.

وفي التاسعة والربع يلتقي ليستر سيتي مع ليدز يونايتد وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 3.

مواعيد مباريات اليوم
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