عبد ربه: ليس لي علاقة بأزمة قمصان الإسماعيلي.. وهذا سبب رحيلي

كشف حسني عبد ربه مدير الكرة السابق في الإسماعيلي كواليس رحيله عن منصبه في النادي الأصفر.

وقال عبد ربه عبر قناة أون تايم سبورتس: "لاعبو الإسماعيلي هم من اختاروا القميص الجديد بحسب الخامة الأفضل بالنسبة لهم".

وأضاف "تحملت الكثير من أجل الإسماعيلي لأنه بيتي وصاحب فضل كبير علي".

وأشار "ليس لي أي صلة بقميص الإسماعيلي الجديد من قريب أو بعيد، ويقولون إنني صاحب الشركة الجديدة لتوريد قمصان الإسماعيلي من أجل الحصول على بعض الأموال".

وواصل "الإدارة تفعل أشياء من أجل خداع الجمهور وتضليله".

وأوضح "جاريدو عقلية كبيرة وممتازة ويعرف قيمة حسني عبد ربه جيدا ولذلك كان يأخذ رأيي خلال المباراة".

وأتم تصريحاته "من يعترض المصالح الشخصية يجب أن يرحل ولذلك أنا رحلت عن الإسماعيلي".

وكشف يحيى الكومي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "مجلس إدارة النادي قرر رحيل حسني عبد ربه من منصبه".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن أن الإسماعيلي يدرس إقالة حسني عبد ربه من منصبه كمدير للكرة".

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "حسني عبد ربه يتدخل في القرارات الفنية لـ خوان كارلوس جاريدو المدير الفني وظهر ذلك عبر الشاشات خلال مباراة الأهلي في الدوري".

وأضاف "لذلك سنعقد اجتماعا لمجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة لدراسة إقالته من منصبه".

من جانبه كتب حسني عبد ربه عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة: "حسبي الله و نعم الوكيل".

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب الإسماعيلي في الجولة الثانية أمام غزل المحلة يوم 24 أكتوبر الجاري.