كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتفادي المفاجآت بعد موسمين.. وتأهل دورتموند

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 00:11

كتب : FilGoal

يوشوا كيميتش - بايرن ميونيخ

أنهى بايرن ميونيخ لعنة الخروج من الدور الثاني من كأس ألمانيا بالفوز على أوجسبورج بنتيجة 5-2، وتأهل بوروسيا دورتموند بالفوز على هانوفر بنتيجة 2-0.

وودع البافاري في آخر موسمين كأس ألمانيا من الدور الثاني، ليتفادي مفاجأة الخروج المبكر هذا الموسم.

وسجل مادس بيديرسن هدف تقدم أوجسبورج في الدقيقة التاسعة.

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فرد البافاري بهدف التعادل عن طريق ماكسيم شوبو موتينج في الدقيقة 27.

وأضاف يوشوا كيميتش ثم موتينج هدفين مع بداية الشوط الثاني في الدقيقتين 53 و59.

وتقلص الفارق عن طريق هدف عكسي من دايو أوباميكانو في الدقيقة 65.

في الدقيقة 74 أضاف جمال موسيالا هدف البافاري الرابع.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، أضاف ألفونسو ديفيز هدف البافاري الخامس وحسم بطاقة التأهل.

وفي مدينة هانوفر، تفوق دورتموند خارج أرضه بنتيجة 2-0.

تقدم الأصفر والأسود بهدف مبكر في الدقيقة 11 من هدف عكسي سجله أري ميبي.

وفي الدقيقة 71 أضاف الإنجليزي جود بيلينجهام هدف أسود الفستيفاليا من ركلة جزاء.

وتلقى كريم أديمي بطاقة حمراء في الدقيقة 85 بعد عرقلة لاعب الخصم أثناء انفراده من خارج منطقة الجزاء.

وفي نفس المرحلة تأهل يونيون برلين متصدر جدول الترتيب في الدوري الألماني على حساب هانديهايم بالفوز بنتيجة 2-0.

وسحق شتوتجارت بنتيجة 6-0 ضيفه أرمينيا بيلفيلد ليتأهل للمرحلة المقبلة.

وكان فولفسبورج قد تأهل حجز بطاقة التأهل للدور الثالث بالفوز على إينتراخت براونشفيج في مشاركة عمر مرموش كبديل.

كأس ألمانيا بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ
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