تين هاج يعلق على مغادرة رونالدو قبل نهاية مواجهة توتنام

علق تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على تصرف كريستيانو رونالدو لاعب الفريق قبل نهاية مواجهة توتنام.

وأظهرت الكاميرات مغادرة النجم البرتغالي مباراة فريقه أمام توتنام قبل صافرة النهاية.

وقال تين هاج هاج عقب المباراة: "سوف أتعامل مع ذلك غدا وليس اليوم. نحن نحتفل الآن بهذا الانتصار".

تصرف رونالدو لم يكن الأول من نوعه، إذ شوهد يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية أمام رايو فايكانو في شهر أغسطس الماضي.

وقال تين هاج في تصريحات سابقة لقناة "Viaplay": "أنا لا أقبل هذا بالتأكيد، أعتقد أن هذا غير مقبول".

وعن الفوز على توتنام أوضح "اتفق إنها المباراة الأفضل لنا هذد الموسم من البداية حتى النهاية سيرنا اللقاء بشكل جيد".

واستعاد مانشستر يونايتد الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة وأقيمت بملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 19 في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 23 في المركز الثالث.

ثنائية فوز مانشستر يونايتد سجلها كل من فريد وبرنو فيرنانديز.