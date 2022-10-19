كرة سلة - تولى قيادة منتخب ألمانيا من قبل.. هنريك رودل مديرا فنيا لفريق الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تولي هنريك رودل المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا قيادة فريق الاتحاد في الموسم الجديد.

وكان الاتحاد قد أقال الصربي ميودراج بيريسيت "ميشا" المدير الفني لفريق السلة عقب الخروج من ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وكشف الاتحاد عن التعاقد مع المدير الفني الألماني لتولي قيادة الفريق في الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن رودل سيصل مصر أحد يومي الأحد أو الإثنين ليقود الفريق في دوري المرتبط.

ولا تزال كافة الحلول مطروحة بشأن الجهاز المعاون سواء بالإبقاء على الجهاز السابق أو تعيين جهاز جديد.

وطرح اسم أيمن صدقي كرئيس جهاز وتواجد أحمد عبد الوهاب "بيبو" ضمن الجهاز.

وبدأ رودل مسيرته الاحترافية كلاعب في عام 1993 وشارك مع بلاده في أولمبياد 92 وحصد لقب أوروبا في 93.

واعتزل رودل اللعب عام 2004.

وسبق لرودل قيادة منتخب ألمانيا لمدة أربع سنوات وتأهل بالمنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2021.

وعمل روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر كمساعد لرودل مع منتخب ألمانيا.