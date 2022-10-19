يحيى الكومي يعلن عبر في الجول رحيل حسني عبد ربه

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 23:37

كتب : بسام أبوبكر

يحيى الكومي

أعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي رحيل حسني عبد ربه مدير الكرة من منصبه في الدراويش.

وكشف الكومي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "مجلس إدارة النادي قرر رحيل حسني عبد ربه من منصبه".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن أن الإسماعيلي يدرس إقالة حسني عبد ربه من منصبه كمدير للكرة".

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وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "حسني عبد ربه يتدخل في القرارات الفنية لـ خوان كارلوس جاريدو المدير الفني وظهر ذلك عبر الشاشات خلال مباراة الأهلي في الدوري".

وأضاف "لذلك سنعقد اجتماعا لمجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة لدراسة إقالته من منصبه".

من جانبه كتب حسني عبد ربه عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة: "حسبي الله و نعم الوكيل".

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب الإسماعيلي في الجولة الثانية أمام غزل المحلة يوم 24 أكتوبر الجاري.

الإسماعيلي يحيى الكومي حسني عبد ربه
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