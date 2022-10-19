في مباراة الأهداف الملغية.. ريال مدريد يفوز على إلتشي بثلاثية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على إلتشي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة.

وسجل فريدريكو فالفيردي وكريم بنزيمة وماركو أسينسيو أهداف ريال مدريد في شباك إلتشي.

المباراة شهدت إلغاء 3 أهداف لـ ريال مدريد سجلهم كريم بنزيمة (هدفين) ودافيد ألابا وذلك بداعي التسلل.

أخبار متعلقة:
قائمة غزل المحلة - الصفقات الجديدة تعزز اختيارات بابافسيليو أمام المقاولون العرب داوودا وشديد قناوي على رأس قائمة حرس الحدود لمواجهة فيوتشر سامسون أكينيولا: سعيد بهدفي الأول.. وجئت إلى الزمالك وأعلم أنه الأفضل في إفريقيا هدف نونيز الأول في أنفيلد يقود ليفربول للفوز على وست هام

فالفيردي سجل هدفه السادس خلال 15 مباراة هذا الموسم وهو ما يعادل ما سجله بقميص الملكي خلال أول 148 مباراة مع الفريق.

وبات ريال مدريد أول فريق تلغي له تقنية الفيديو 3 أهداف منذ بداية تطبيقها في الدوري الإسباني.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تجاوز مواطنه كلاوديو رانييري وأصبح أكثر مدرب إيطالي خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 124 مباراة.

كارلوس كليرك لاعب إلتشي عادل الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون فوز في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 31 مباراة على التوالي (25 مع ليفانتي 6 مع إلتشي) وكان آخر فوز له في أبريل 2021 مع ليفانتي ضد إيبار.

Image

أحداث المباراة

وبدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي وألغى حكم المباراة هدفا سجله كريم بنزيمة بداعي التسلل يف الدقيقة الخامسة.

وسجل فريدريكو فالفيردي أول أهداف المباراة بتسديدة قوية سكنت شباك حارس إلتشي في الدقيقة 11.

وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لريال مدريد سجله دافيد ألابا بعد تبادل الكرة مع بنزيمة وذلك بداعي التسلل في الدقيقة 25.

وتصدى أندري لونين لفرصة هدف مؤكد بعد تسديدة قوية من نيكولاس ميركاو لاعب إلتشي.

وألغى حكم المباراة هدف جديد لريال مدريد عند الدقيقة 61 بعد تواجد داني كارفاخال في موقف تسلل قبل تمرير الكرة لبنزيمة.

وعاد كريم بنزيمة ليسجل الهدف الثاني بعد تبادل الكرة مع رودريجو وسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 75.

واختتم ماركو أسينسيو أهداف ريال مدريد في شباك إلتشي في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب.

فيما توقف رصيد إلتشي عند النقطة الثالثة في المركز 20 (الأخير).

ريال مدريد إلتشي
نرشح لكم
كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتفادي المفاجآت بعد موسمين.. وتأهل دورتموند تين هاج يعلق على مغادرة رونالدو قبل نهاية مواجهة توتنام انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (3) - (0) إلتشي.. 3 نقاط ثمينة إل باييس: مبابي يشترط رحيل نيمار للاستمرار مع باريس سان جيرمان تشكيل تشيلسي – عودة كوليبالي أمام برينتفورد.. وسترلينج على مقاعد البدلاء تشكيل ليفربول - صلاح وفيرمينو أساسيان أمام وست هام.. وعودة أرنولد سكاي: ضربة موجعة لـ ميلان.. إصابة ماينيان تجدد صدمة للاتسيو.. إيموبيلي يغيب حتى نهاية العام
أخر الأخبار
عبد ربه: ليس لي علاقة بأزمة قمصان الإسماعيلي.. وهذا سبب رحيلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتفادي المفاجآت بعد موسمين.. وتأهل دورتموند 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج يعلق على مغادرة رونالدو قبل نهاية مواجهة توتنام 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تولى قيادة منتخب ألمانيا من قبل.. هنريك رودل مديرا فنيا لفريق الاتحاد 40 دقيقة | كرة سلة
يحيى الكومي يعلن عبر في الجول رحيل حسني عبد ربه 53 دقيقة | الكرة المصرية
انتهت كما بدأت.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
في مباراة الأهداف الملغية.. ريال مدريد يفوز على إلتشي بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب رونالدو.. مانشستر يونايتد يستعيد الانتصارات ويهزم توتنام بثنائية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي