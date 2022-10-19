في مباراة الأهداف الملغية.. ريال مدريد يفوز على إلتشي بثلاثية

وفاز ريال مدريد على إلتشي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة.

وسجل فريدريكو فالفيردي وكريم بنزيمة وماركو أسينسيو أهداف ريال مدريد في شباك إلتشي.

المباراة شهدت إلغاء 3 أهداف لـ ريال مدريد سجلهم كريم بنزيمة (هدفين) ودافيد ألابا وذلك بداعي التسلل.

فالفيردي سجل هدفه السادس خلال 15 مباراة هذا الموسم وهو ما يعادل ما سجله بقميص الملكي خلال أول 148 مباراة مع الفريق.

وبات ريال مدريد أول فريق تلغي له تقنية الفيديو 3 أهداف منذ بداية تطبيقها في الدوري الإسباني.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تجاوز مواطنه كلاوديو رانييري وأصبح أكثر مدرب إيطالي خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 124 مباراة.

كارلوس كليرك لاعب إلتشي عادل الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون فوز في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 31 مباراة على التوالي (25 مع ليفانتي 6 مع إلتشي) وكان آخر فوز له في أبريل 2021 مع ليفانتي ضد إيبار.

أحداث المباراة

وبدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي وألغى حكم المباراة هدفا سجله كريم بنزيمة بداعي التسلل يف الدقيقة الخامسة.

وسجل فريدريكو فالفيردي أول أهداف المباراة بتسديدة قوية سكنت شباك حارس إلتشي في الدقيقة 11.

وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لريال مدريد سجله دافيد ألابا بعد تبادل الكرة مع بنزيمة وذلك بداعي التسلل في الدقيقة 25.

وتصدى أندري لونين لفرصة هدف مؤكد بعد تسديدة قوية من نيكولاس ميركاو لاعب إلتشي.

وألغى حكم المباراة هدف جديد لريال مدريد عند الدقيقة 61 بعد تواجد داني كارفاخال في موقف تسلل قبل تمرير الكرة لبنزيمة.

وعاد كريم بنزيمة ليسجل الهدف الثاني بعد تبادل الكرة مع رودريجو وسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 75.

واختتم ماركو أسينسيو أهداف ريال مدريد في شباك إلتشي في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب.

فيما توقف رصيد إلتشي عند النقطة الثالثة في المركز 20 (الأخير).