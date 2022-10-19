أسامة نبيه: بنينا فريقا جيدا وسنكمل ما بدأناه في الفترة الماضية

أشار أسامة نبيه المدرب العام فريق الزمالك إلى أن البدايات دائما صعبة، وأثنى على ما قدمه اللاعبون في الفوز على سموحة.

وانتصر الزمالك بطل الدوري على سموحة بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من المسابقة.

وقال المدرب العام في تصريحات عقب المباراة:" المباريات الأولى يكون لها دورا مع أي فريق يرغب في حصد اللقب، لأن مرحلة تجميع النقاط يكون لها عامل إيجابي مع الفريق لأن هدف الزمالك حصد اللقب للموسم الثالث على التوالي".

وأضاف "الزمالك حصل علي فترات راحة أقل من كل فرق الدوري بسبب كأس سوبر لوسيل والدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وواصل "بنينا فريقا جيدا، ولدينا صفقات جديدة وسنكمل ما بدأناه في الفترة الماضية، وسامسون والوردي يقدمان أداء جيد، واللاعبون الجدد يدخلون الأجواء تدريجيا".

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بملعب المقاولون العرب.

ويلتقي الأبيض في الجولة المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل.