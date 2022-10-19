كرة سلة - الكشف عن مجموعة فريق تمارا نادر السيد في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

تمارا نادر السيد - كرة سلة

اختتمت منافسات الدور التمهيدي من بطولة الدوري الأوروبي لسيدات الكرة السلة ليتم الكشف عن فرق دور المجموعات.

وتلعب تمارا نادر السيد ضمن صفوف فريق كانجويرويس ميتشيلين البلجيكي الذي يقع في المجموعة الثانية.

وتأهل فريق سبار جيرونا الإسباني إلى الدور المجموعات ليصبح آخر المتأهلين بعد الفوز على فيلينوفي الفرنسي.

ويقع فريق ميتشيلين البلجيكي الذي يلعب ضمن صفوفه تمارا نادر السيد في المجموعة الثانية التي تضم ثمانية فرق.

وجاءت المجموعة الثانية كالآتي:

- ميتشيلين البلجيكي

- سوبرون المجري

- بيرفوميرياس أفينيدا الإسباني

- بيريتا ستشيو الإيطالي

- لاندي الفرنسي

- مرسين التركي

- ميسكولك المجري

- سبار جيرونا الإسباني

وتلعب تمارا، ابنة نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والزمالك والأهلي السابق في الفريق البلجيكي بداية من الموسم الجاري.

وشاركت تمارا مع منتخب ناشئات مصر لكرة السلة في بطولة العالم.

وسبق لتمارا اللعب في نيون السويسري الموسم الماضي.

كرة سلة تمارا نادر السيد
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