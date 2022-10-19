قائمة غزل المحلة - الصفقات الجديدة تعزز اختيارات بابافسيليو أمام المقاولون العرب

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 22:43

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

أعلن نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

ويستعد زعيم الفلاحين للقاء ذئاب الجبل في الثالثة عصرا غدا الخميس على ملعب المقاولون العرب.

وضمت قائمة الفريق عددا من الصفقات الجديدة أبرزها السيد الشبراوي وأحمد الجعيدي وصلا ريكو وجبريال أوريك.

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وجاءت قائمة الفريق:

حراسة المرمى: عمرو شعبان – محمود الحضري.

الدفاع: أحمد ميهوب – معاذ الحناوي – محمود نبيه – محمود علاء – محمد بازوكا – إيهاب سمير – مصطفى العش.

الوسط: السيد الشبراوي – جبريال أوريك – أحمد الشيخ – حميد ماو – أحمد النادري – خالد الأخميمي – محمد جابر – باولن فوافي – صلاح ريكو – أحمد الجعيدي.

الهجوم: عبده يحيى – عبد الرحمن عاطف – آدم باولو.

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وأفلت غزل المحلة والمقاولون العرب الموسم الماضي من الهبوط في الأنفاس الأخيرة.

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