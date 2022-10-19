سامسون أكينيولا: سعيد بهدفي الأول.. وجئت إلى الزمالك وأعلم أنه الأفضل في إفريقيا

أشاد سامسون أكينيولا لاعب الزمالك الجديد بجودة زملائه في الفريق مشددا على سعادته بتسجيله هدفه الأول بقميص النادي الأبيض.

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

وسجّل سامسون في فوز الزمالك بهدفين دون رد أمام سموحة في الجولة الأولى من الدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.

وقال سامسون بعد المباراة في تصريحات لـ أون تايم سبورت: "أشكر الجميع وأقدر الدعم الذي أتلقاه منذ انضمامي لـ الزمالك".

وأضاف "سعيد بالهدف الذي أحرزته خاصة أن المباراة صعبة والمنافس قدم مباراة قوية، جئت إلى الزمالك وأعلم أنه النادي الأفضل في إفريقيا والفريق يملك لاعبين ذي جودة عالية".

وتطرق للحديث عن السوبر المصري، وقال: "المباراة أمام الأهلي ستكون كبيرة والجماهير تتوقع أن نقدم أفضل ما لدينا وهو ما نعمل عليه، ذلك نعد الجماهير أن تكون فخورة بالفريق في القادم".

ويلتقي الزمالك بطل الدوري والكأس مع الأهلي وصيف المسابقتين يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد.

وأتم "سأقدم أقصى ما لدي لإثبات وجودي أكثر مع الفريق في الفترة المقبلة".

وشارك سامسون بديلا في الشوط الثاني بدلا من سيف الدين الجزيري عند الدقيقة 75.

ونجح سامسون في استغلال خطأ دفاعي واستخلص الكرة ليسجل أولى أهدافه بعد مشاركته بـ 15 دقيقة فقط.

وكان سامسون انضم إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية قادما من الدوري الفنزولي.

ووقّع المهاجم البالغ 22 عاما على عقد مع الفريق الأبيض حتى صيف 2025.

ولم يشارك سامسون مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا حتى الآن نظرا لأنه لم يقيد بعد في القائمة الإفريقية.

وحصد الزمالك أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن اللقب بعد الفوز أمام سموحة.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا الأحد المقبل 23 أكتوبر في السادسة مساء.