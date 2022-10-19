رغم الخسارة.. لاعب سموحة يفوز بجائزة رجل المباراة أمام الزمالك
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 22:18
كتب : FilGoal
حصد أحمد مصطفى لاعب سموحة الجديد جائزة رجل المباراة أمام الزمالك رغم خسارة المباراة.
أحمد مصطفى
النادي : سموحة
وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد على ملعب المقاولون العرب في الجولة الأولى من المسابقة
وسجل شريف رضا مدافع سموحة بالخطأ في مرماه وأضاف سامسون أكينيولا الهدف الثاني.
وشارك أحمد مصطفى في المباراة كاملة وسدد 3 مرات على مرمى الزمالك.
وقدم مصطفى 9 تمريرات في الثلث الأخير من الملعب، بدقة تمرير وصلت إلى 71 %.
رجل مباراة #الزمالك_سموحة هو …..
أحمد مصطفي لاعب سموحة 👏 pic.twitter.com/NNixqtdTnq— presentation sports (@Presentation) October 19, 2022
وكان أحمد مصطفى انتقل إلى سموحة في سوق الانتقالات الصيفية قادما من الإسماعيلي.
وفشل طارق العشري في تحقيق الفوز في الاختبار الأول في قيادة سموحة.
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