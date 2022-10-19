رغم الخسارة.. لاعب سموحة يفوز بجائزة رجل المباراة أمام الزمالك

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى رجل مباراة الزمالك وسموحة

حصد أحمد مصطفى لاعب سموحة الجديد جائزة رجل المباراة أمام الزمالك رغم خسارة المباراة.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد على ملعب المقاولون العرب في الجولة الأولى من المسابقة

وسجل شريف رضا مدافع سموحة بالخطأ في مرماه وأضاف سامسون أكينيولا الهدف الثاني.

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وشارك أحمد مصطفى في المباراة كاملة وسدد 3 مرات على مرمى الزمالك.

وقدم مصطفى 9 تمريرات في الثلث الأخير من الملعب، بدقة تمرير وصلت إلى 71 %.

وكان أحمد مصطفى انتقل إلى سموحة في سوق الانتقالات الصيفية قادما من الإسماعيلي.

وفشل طارق العشري في تحقيق الفوز في الاختبار الأول في قيادة سموحة.

أحمد مصطفى سموحة الدوري المصري الزمالك
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