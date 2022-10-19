كرة يد - عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن زيادة حصة جمهور النادي في مواجهة بنفيكا

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 22:06

كتب : FilGoal

الأهلي أمام مضر - كأس العالم للأندية

أعلن محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي عن زيادة الحصة المخصصة لجمهور النادي خلال مواجهة بنفيكا.

ويلعب الأهلي أمام بنفيكا في الرابعة إلا ربع من مساء غدا الخميس في ختام دور المجموعات.

وقال سراج الدين عبر فيسبوك: "نظراً للإقبال الشديد من جمهور الأهلي العظيم في السعودية تم التنسيق مع اللجنة المنظمة ومسؤولي وزارة الرياضة بالسعودية على زيادة حصة جمهور الأهلي من 1000 إلى 3000 علماً أن تمن التذكرة 10 ريال اي ما يوازي 50 جنيه مصري في مبارة بنفيكا غداً وهي شبه السعة الكاملة".

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وشدد "مع التعهد بإخلاء الصالة بعد المبارة مباشرة لوجود مبارة الخليج السعودي صاحب الأرض والضيافة بعد مباراتنا بسعة كاملة أيضاً وهو ما تم تنسيقه أيضاً مع مسؤولي وجمهور النادي السعودي الشقيق والذي نتمنى له كل التوفيق في البطولة وقد تم إرسال البرومو كود الخاص بنا إلى رابطة جمهور الأهلي بالسعودية لمشاركته مع كل من يرغب في الحضور ".

ويتأهل الفائز مباشرة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 12 فريقا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز من أجل حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت مشاركته في2007 وحقق الفريق الميدالية الفضية والمركز الثاني وهو أفضل ترتيب لفريق إفريقي.

تقام مباريات نصف النهائي يوم السبت 22 أكتوبر وأيضا مباريات المراكز الترتيبية.

وتختتم منافسات كأس العالم للأندية يوم الأحد 23 من شهر أكتوبر الجاري.

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