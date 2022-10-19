مؤتمر فيريرا: لماذا لا يتم إعلان مواعيد الجدول بالكامل؟ وإن لم أتوقع تسجيل سامسون لما أشركته

أبدى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك اندهاشه من عدم إعلان مواعيد جدول مسابقة الدوري المصري بالكامل حتى الآن.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل في افتتاح مسابقة الدوري المصري.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "كانت ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة لنا، لدينا مباريات صعبة في البداية ثم السوبر والعودة بمباريات صعبة في وقت زمني قصير جدا".

وشدد المدرب البرتغالي "نتمنى أن يكون في المستقبل تنظيم أفضل للمباريات، لا أعلم لماذا لم يتم إعلان الجدول حتى نهاية يناير أو آخر المسابقة".

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن جدول مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 على أن يتم إعلان موعد الخمس جولات المتبقية حسب موقف الفرق المصرية في إفريقيا.

وأضاف فيريرا "من المفترض أن يتم إعلان جدول المسابقة بالكامل وليس جزء بجزء، لتلك الأسباب كرة القدم في مصر ليست على مستوى جودة اللاعبين الموجودة".

وأوضح المدرب البرتغالي "لا توجد إمكانية للعب 34 مباراة مع إفريقيا وكأس مع القيام بتدريبات واستشفاء".

وبسؤاله عن مشاركة سامسون قال: "لو لم أكن أتوقع أن يسجل لم أكن سأشركه، لأنه سجل تسألون هل سيبدأ أساسي، ولكن إن لم يفعل لم يكن ليتحدث عنه أحد".

وشدد "من اللاعب الذي يمكنه اللعب 60 مباراة بنفس المستوى في الموسم؟ هل يوجد ذلك في مصر أو في العالم؟".

واختتم فيريرا تصريحاته "لا يمكن تحقيق كل شيء في لحظة واحدة أو بحركة واحدة ولكن يحتاج ذلك بعض الوقت، شاهدوا محمد صلاح في ليفربول كل ما يحققه ليس بالكلام فقط ولكن بالتدريب والعمل".